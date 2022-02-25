В Херсоне заявили о прорыве обороны города войсками РФ

25.02.2022  20:55 (Мск), Херсон
Игорь Шаповалов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Миротворцы РФ «после ожесточённых боёв» прорвали оборону ВСУ в Херсоне.

Об этом на странице Херсонской ОГА заявил руководитель областного оперативного штаба, председатель обладминистрации Геннадий Лагута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Миротворцы РФ «после ожесточённых боёв» прорвали оборону ВСУ в Херсоне. Об этом на странице...

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«Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон.

Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», – говорится в сообщении.

Также Лагута пообещал сделать всё возможное для урегулирования «напряжённой ситуации».

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