В Херсонесе продолжается бой за исторический облик монастырских построек

Краеведы Севастополя продолжают добиваться взятия под охрану бывших корпусов Херсонесского монастыря, в которых теперь находится экспозиция музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Однако чиновники Севнаследия не хотят связываться с дирекцией федерального учреждения, которой придется переделывать проекты ремонта зданий, после того, как их признают памятниками культуры и истории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Противостояние началось после отказа Севнаследия признать бывшую трапезную Херсонесского монастыря ценным для культуры объектом. Сейчас в здании располагается Античный отдел музея-заповедника «Херсонес Таврический». Выставочные залы уже мало чем напоминают монастырскую обитель, но историческая ценность от этого ниже не становится. По всем критериям, которые установило Севнаследие, здание должно получить охранный статус как вновь выявленный объект культурного наследия. Аргументы о том, что оно и так находится на охраняемой федеральным законом территории, не убедительны. Примером тому послужил бывший дом настоятеля Херсонесского монастыря, чей исторический облик (зданию 160 лет) пострадал после капитального ремонта.

К тому же, если чиновники противоречат собственным методичкам, в этом есть определенный умысел. Нельзя же просто так проигнорировать датировку здания, его архитектурно-художественную ценность, авторство и включенность в научный оборот и особое общественное значение.

Объективность оценки оспорили на заседании научно-методического совета при Севнаследии и рекомендовали чиновникам повторно рассмотреть заявку.

«Получается так: какое-то одно здание мы рассматриваем под лупой, хотя, с моей точки зрения, здесь есть все показатели, чтобы набрать эти 200 баллов и все-таки дать ему статус объекта культурного наследия, – цитирует НТС аттестованного специалиста Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия Анатолия Пряшникова. – Остальные объекты, которые, кстати, порой не заслуживают быть объектами культурного наследия, мы их в реестр вносим. В этом и заключается несправедливость. И с моей точки зрения, какая-то предвзятость. Я человек прямой, и скажу: у меня такое впечатление, что здесь задействовано телефонное право».

Именно под «телефонное право», по мнению заместителя председателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степана Самошина, была определена процедура постановки вновь выявленных объектов на учет. Критерии, по которым определяется ценность, действительно едины. Но только в Севастополе баллы выставляют сотрудники Севнаследия, а не экспертное сообщество, на обсуждение которого должны выносить претендентов на охранный статус.

«Критерии действительно утвердить нужно было, согласно приказу правительства. А вот создание комиссии, на мой взгляд, является безосновательным и незаконным. Нигде не упомянуто о том, что такую комиссию нужно создавать и, тем более, что она должна быть из числа собственных сотрудников, без единого человека со стороны. Такие комиссии создаются и в других регионах России. Но важно, что они создаются каждый раз под каждый объект. Приглашаются собственники, архитекторы. Под каждый объект. Чтобы это было всесторонне и объективно», – подчеркнул Самошин.

Заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина считает, что гарантии сохранности здания от придания ему статуса объекта культурного наследия нет никакой, поскольку на проведение реставрации не хватит средств. Тогда как конкретно в монастырской трапезной нужен ремонт протекающей крыши, который может затянуться надолго. Более того, у музея-заповедника – задача сохранить археологические объекты античности.

«Для территории федерального памятника «Херсонес Таврический» эти здания XIX века являются диссонирующей застройкой, – заявила замдиректора учреждения. – Я в этом убеждена, и буду всегда. Я понимаю, что эта территория получила в XIX веке второе напластование культурное, историческое. Но извините, монастырей XIX века в стране, грубо говоря, много. Я не отрицаю его ценность. Но Херсонес Таврический и полис античный в таком состоянии на территории России в принципе один».