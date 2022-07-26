В Херсонесе создан опасный прецедент «вандальных капремонтов» старинных зданий

26.07.2022  12:55 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Строительство


Чиновники Севнаследия настаивают на универсальности своей системы оценки исторической и культурной ценности зданий и не видят причин пересматривать статус монастырской трапезной Херсонесского монастыря. Работникам управления охраны культурного наследия нет нужды прибегать к экспертному совету, чтобы признать памятником какой-либо объект на территории Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеканал «Первый севастопольский» получил ответ Севнаследия по поводу отказа признать монастырскую трапезную ценным для культуры объектом. Основанием стала система критериев, по которой здание набрало 192 балла из 200 необходимых для рассмотрения вопроса об охранном статусе. При этом в Севнаследии не отрицают, что баллы выставляют сами сотрудники.

Чиновники Севнаследия настаивают на универсальности своей системы оценки исторической и культурной ценности зданий и...

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«Приказом управления от 3-го ноября 2021-го года была создана комиссия управления по определению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя, чтобы избежать субъективного принятия решения одним специалистом управления. В состав комиссии включены заместитель начальника и руководители всех отделов», – уточнили в управлении.

Комментировать претензии экспертов по заниженным, как минимум, по пяти критериям оценкам в Севнаследии не стали. И это для заместителя председателя севастопольского отделения ВООПиК Степана Самошина указывает на сомнительность изобретенной в недрах управления процедуры признания ценности зданий и сооружений в Севастополе.

«Этот вопрос очень важен с этой трапезной не только в плане судьбы конкретно этого здания, а вообще судьбы исторического архитектурного наследия Севастополя. Потому что если по такому зданию они отказали, то смогут отказать и по любому другому, – считает Самошин. – В Севастополе не так много осталось исторических зданий, и некоторые обыватели думают, что, наверное, они охраняются – все, что остались у нас и пережили оборону Севастополя. Но это не так. Очень много и старых, и красивых, и ценных домов не имеют никакого охранного статуса, поэтому беззащитны перед сносом, перед вандальным капремонтом».

Севнаследие не в первый раз обесценивает значимость городских зданий, прикрываясь придуманной системой. Экспертный совет, который мог бы помочь разрешить ситуацию, уже год как не собирается.

Напомним, очередной скандал с памятниками истории и архитектуры Севастополя коснулся здании трапезной Херсонесского монастыря, где сейчас находится Античный отдел музея-заповедника «Херсонес Таврический». В Севнаследии не нашли ценности в трапезной, исключив наличие автора у объекта, его упоминание в научных трудах, и помножив на «ноль» особое общественное значение.

Подобным образом в управлении не разглядели ценности в бывшем доме настоятеля Херсонесского монастыря ровно до того момента, пока в нем не закончили капитальный ремонт, который внес серьезные изменения в исторический облик 160-летнего здания.

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