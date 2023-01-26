В херсонские Скадовск и Геническ запустят постоянные автобусные маршруты из Ялты и Симферополя

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С 1 февраля между Крымом и Херсонской областью запустят три новых автобусных маршрута.

Транспорт будет ходить из Геническа и Скадовска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запуск маршрутов анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в связи с обращениями граждан с февраля запускается маршрут из Геническа в Ялту через Джанкой, Симферополь и Алушту. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях составит 1,5 тысячи рублей, из Симферополя в Геническ – 1 тысяча рублей, из Джанкоя – 600 рублей.

Автобус между Геническом и Джанкоем будет курсировать отдельно по той же стоимости проезда. Из Скадовска в Симферополь маршрут пройдет через Первомайское, Красноперекопск и Армянск. Стоимость – 1,3 тысячи рублей от конечной до конечной станции.

Автобусное сообщение между Крымом и новыми территориями РФ открыли 1 июля 2022 года. На тот момент по четыре оборотных рейса в день запустили между Симферополем и тремя городами – Херсоном, Мелитополем и Бердянском. По территории Крыма пассажиров везли автобусы «Крымтроллейбуса», после пограничных пунктов пропуска – херсонские и мелитопольские перевозчики.

Станут ли новые маршруты в Геническ и Скадовск беспересадочными не сообщается. Одновременно с автобусным планировалось железнодорожное сообщение с Херсоном и Мелитополем из Джанкоя. Но из соображений безопасности запуск электричек отложили на неопределенный срок.