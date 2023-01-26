В херсонские Скадовск и Геническ запустят постоянные автобусные маршруты из Ялты и Симферополя

Любовь Смирнова.  
26.01.2023 18:28
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 107
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Херсон


С 1 февраля между Крымом и Херсонской областью запустят три новых автобусных маршрута.

Транспорт будет ходить из Геническа и Скадовска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С 1 февраля между Крымом и Херсонской областью запустят три новых автобусных маршрута. Транспорт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Запуск маршрутов анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в связи с обращениями граждан с февраля запускается маршрут из Геническа в Ялту через Джанкой, Симферополь и Алушту. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях составит 1,5 тысячи рублей, из Симферополя в Геническ – 1 тысяча рублей, из Джанкоя – 600 рублей.

Автобус между Геническом и Джанкоем будет курсировать отдельно по той же стоимости проезда. Из Скадовска в Симферополь маршрут пройдет через Первомайское, Красноперекопск и Армянск. Стоимость – 1,3 тысячи рублей от конечной до конечной станции.

Автобусное сообщение между Крымом и новыми территориями РФ открыли 1 июля 2022 года. На тот момент по четыре оборотных рейса в день запустили между Симферополем и тремя городами – Херсоном, Мелитополем и Бердянском. По территории Крыма пассажиров везли автобусы «Крымтроллейбуса», после пограничных пунктов пропуска – херсонские и мелитопольские перевозчики.

Станут ли новые маршруты в Геническ и Скадовск беспересадочными не сообщается. Одновременно с автобусным планировалось железнодорожное сообщение с Херсоном и Мелитополем из Джанкоя. Но из соображений безопасности запуск электричек отложили на неопределенный срок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть