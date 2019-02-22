В Херсонской области громят бизнес крымского татарина, поддержавшего Русскую весну

22.02.2019, Херсон, Максим Карпенко

В Херсонской области боевики меджлисовского батальона «Аскер» под прикрытием силовиков разграбили предприятия Сейтумера Ниметуллаева, который в 2014 году поддержал Русскую весну в надежде, что и исторические земли Таврической губернии вместе с Крымом вскоре воссоединятся с Россией.

Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Журавко, на днях силовики из СБУ провели обыски у родственников Ниметуллаева в Геническе и Чонгаре, а до этого его предприятие ЧАП «Чонгар» обнесли боевики подконтрольного меджлисовскому коммерсанту Ленуру Ислямову «Аскера», которые, по информации Журавко, действовали под покровительством Администрации президента Украины».

«Эти ублюдки украли телевизоры, диваны, компьютеры, даже металлические сейфы повыносили.

Но действовали они чисто криминальным способом, как рейдеры-мошенники… Властью и Ислямовым осуществляется полномасштабный террор семье Немитуллаева.

Дополнительно я узнал, что из его предприятия исчезло 400 голов овец, которых пустили под нож. Сельхозтехнику банда Ислямова вывезла в неизвестном направлении. А это: КАМАЗЫ, трактора, сеялки и другая техника. Также были американские сельхозмашины для опрыскивания сельхозкультур, на базе тракторов, которые тоже исчезли в неизвестном направлении.

Из мастерских для ремонта сельхозтехники были украдены станки, тельфера, инструменты. Даже умудрились повырывать с «корнями» токарные станки.

Также был ограблен склад с запчастями на сельхозтехнику. И это все сотворила эта банда «Аскер» под прикрытием правоохранительных органов», – написал Журавко.