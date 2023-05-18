В Херсонской области ликвидировали «комнату памяти АТО»

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В освобождённом городе Алешки Херсонской области неравнодушные жители обнаружили и уничтожили «комнату памяти АТО».

Об этом на своей странице в соцсети сообщил военкор Александр Резник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Алешках была выявлена, вывезена и уничтожена комната памяти АТО. Здесь детям показывали, как они убивали русских православных людей на Донбассе. В найденных документах были обнаружены свидетельства того, как издевались девять лет над жителями Донецка и Луганска», – сказал военкор.

В «экспозиции» были представлены орудия убийства жителей Донбасса: мины, управляемые ракеты, гранатометы и другое. «Комната памяти АТО» оказалась заполнена деревянными ящиками от боеприпасов с различным военным имуществом – каски, боеприпасы (вероятно, макеты), тубус гранатомёта, «цинки» с патронами, мины… Стены – увешаны детскими рисунками и фотографиями боевиков, стол – завален документами.

Всё имущество было конфисковано, вывезено и уничтожено.