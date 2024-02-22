В Херсонской области повторилось ЧП с ракетным ударом по военным

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Спустя всего день после трагедии в ДНР, где под ракетный удар попали российские военнослужащие, собранные на построение, похожая ситуация повторилась на полигоне в Херсонской области.

Вражеская пропаганда уже смакует кадры, снятые с дрона-шпиона, российские военкоры подтверждают ЧП.

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Обозреватель Борис Рожин, ссылаясь на данные своего источника, дает понять, что украинская разведка имела возможность вычислить место, где проводятся тренировки российских военных.

«Любое занятие на полигоне, так или иначе, но подразумевает построение или сосредоточение личного состава… «С января месяца там каждый день на этом полигоне стрельбы были и прочие занятия. Разве только ночью не стреляли. Толпами…», – написал Рожин.

Канал «Рыбарь» Михаила Звинчука уточняет, что удар был нанесен по военным на полигоне в национальном парке Алешкинские пески, расположенном в 10-15 км от Крынок.

Военкор Герман Куликовский отмечает высокую эффективность работы НАТОвских ударных систем, действующих в связке с дроном-разведчиком.

«У наc и Торнадо-С есть, про которые телевизионные эксперты рассказывали, что они не имеют аналогов. Может это и так, на самом деле это вопрос реакции, длины цепочки приказов и размера звёзд на погонах в группе огневого поражения. Удар Хаймарсом под «глаза» наверняка не выходит за компетенции майора, а то и ещё ниже. Просто воздушной разведке придана система РСЗО, которая открывает огонь по приказу оператора БЛА или офицера-разведчика на ГБУ, а не согласовывается хрен знает на каком уровне. И это не единичный случай. Такая связка, Фурия-Хаймарс/Эскалибур, являются дежурным огневым средствов, открывающими огонь сразу, как только появилась цель. Для открытия огня не нужно согласования на высоком уровне, на высокий уровень идёт только отчёт с результатами работы», – пишет Куликовский.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что ВСУ и курирующие их НАТОвцы нащупали слабое место России.

«Противник нащупал наше уязвимое место – полигоны, где обучается личный состав, и начал целенаправленную охоту на них. Большая часть таких полигонов – это выделенные для обучения пустоши, не оборудованные в инженерном отношении, не имеющие защитных сооружений, не имеющие полигонных команд, фактически, ловушки для личного состава. В этой связи необходимо в кратчайшие сроки обеспечить личный состав, убывающий на полигоны, надежными дрон-детекторами, способными вскрывать нахождение в воздухе разведывательных БПЛА. В идеале, развертывать в районах полигонов мобильные ЗРК, типа «Стрела 10», способные обнаруживать и уничтожать такие цели», – призывает Шурыгин.