В Херсонской области вандалы вновь надругались над известным памятником

Новости Украины

В городе Каховка Херсонской области вандалы известный каховский монумент «Легендарная тачанка», сообщил в своем блоге экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Неизвестные частично разобрали тротуарную дорожку, срезали большие куски в районе хвоста коня, перемычку в руках красноармейца, часть основания памятника. Все отрезанные части, видимо, уйдут в пункт приёма металлолома», – написал он, добавив: «Стыдно за страну».

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Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в прошлом году Украинский институт национальной памяти принял решение демонтировать «Тачанку» в рамках декоммунизации.

Киевские чиновники в обращении к горсовету Каховки заявили, что монумент возведен «с целью героизации борьбы Красной Армии на Каховском плацдарме в ходе Советско-украинской войны и установления советской власти на территории Украины».

Журавко тогда выражал протест, настаивая, что «Легендарная тачанка» использовалась и в Великую Отечественную войну».

«Таких примеров было очень много, когда партизаны, советские солдаты использовали тачанки с пулеметами для обороны или ухода от врага, отстреливаясь с пулемета Максим, который был прикреплен на самой тачанке. Это символ не только Гражданской войны, но и Великой Отечественной войны», – заявлял политик, поясняя недопустимость сноса монумента.

Вандалы, которые собрались демонтировать знаменитый каховской памятник «Легендарная тачанка», могут неплохо заработать на этой идее. Монумент вылит из бронзы и весит порядка 60 тонн, что позволит заработать не менее 60 тысяч долларов при его распиле.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявлял общественник из Геническа Геннадий Сивак.