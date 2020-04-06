В Херсонской области ВСУшник застрелил сослуживца

06.04.2020, Мелитополь, Игорь Шаповалов

Вчера вечером во время охраны одного из мостов в Херсонской области украинский военнослужащий смертельно ранил своего сослуживца.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Подробности произошедшего всё ещё расследуются, но в ведомстве подчёркивают, что выстрел, скорее всего, произошёл в результате неосторожного обращения с оружием.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, что причинило смерть военнослужащего (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 года находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности произвел выстрел в бедро последнего, вследствие чего потерпевший погиб», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, украинскому военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.