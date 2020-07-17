В Херсонском аэропорту отказались по требованию националиста перейти на украинский

17.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Херсоне устроили травлю местной работницы аэропорта из-за общения с клиентом на русском языке.

Так, девушка на стойке регистрации авиакомпании SkyUp Airlines не ответила националисту Алексею Любетскому «на мове», за что он пожаловался на нее в авиакомпанию, полицию и даже губернатору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На стойке регистрации SkyUp Airlines вопросы задавали на староболгарском (так Любетской называет русский язык, – авт.). Не то, что бы я не понимал, но попросил на украинском. Почему? Мне так удобнее и есть закон. От работницы Кушнир получил ответ: «Эта Херсон». На мое замечание, что на сегодняшний день это территория Украины, получил посадочный талон и проклятия от мужчины, также работника аэропорта, что приблизился ко мне на расстояние которое трудно назвать «социальной дистанцией».

Этот человек (по фамилии Гриненко) начал мне что-то рассказывать о национальных меньшинствах. Достаточно в агрессивной манере. Адекватные работники полиции оказались рядом и на этих субъектов мной было подано заявление о дискриминация по языковому признаку. Жду результаты…

Мне кажется, что в случае угрозы захвата именно подобный тип работников добровольно откроет все кабинеты аэровокзала, как это сделали в прошлом в ДАП (Донецкий аэропорт)», – написал Любетской в своем блоге.

В записи он отметил губернатора Херсонской области Юрия Гусева, который ответил, что поручил провести проверку.

«Поручил срочно провести служебное расследование по этому очень неприятному инциденту в Международном аэропорту «Херсон», – сообщил Гусев.