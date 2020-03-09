09.03.2020, Херсон, Игорь Шаповалов
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Херсон
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В Херсонском облсовете зажгли полуголые танцовщицы




В честь праздника 8 марта Херсонский облсовет в прошлую пятницу порадовали песнями и полуголыми танцовщицами.

В понедельник видео с места событий появилось в интернете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пояснениях говорится, что для херсонских чиновников выступила местная группа «Степ», которая исполнила песню «Жареный кабанчик». Певцов, выступающих в ​​зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

Один из комментаторов видео, местный журналист Сергей Никитенко распознал чиновников, сидящих в первом ряду: это заместители председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, Вадим Чабан и Светлана Чепига, а во втором ряду он узнал сотрудницу облсовета Татьяну Гасаненко.

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