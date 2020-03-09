В Херсонском облсовете зажгли полуголые танцовщицы
В честь праздника 8 марта Херсонский облсовет в прошлую пятницу порадовали песнями и полуголыми танцовщицами.
В понедельник видео с места событий появилось в интернете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В пояснениях говорится, что для херсонских чиновников выступила местная группа «Степ», которая исполнила песню «Жареный кабанчик». Певцов, выступающих в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.
Один из комментаторов видео, местный журналист Сергей Никитенко распознал чиновников, сидящих в первом ряду: это заместители председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, Вадим Чабан и Светлана Чепига, а во втором ряду он узнал сотрудницу облсовета Татьяну Гасаненко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.