В Херсонском облсовете зажгли полуголые танцовщицы

09.03.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

В честь праздника 8 марта Херсонский облсовет в прошлую пятницу порадовали песнями и полуголыми танцовщицами.

В понедельник видео с места событий появилось в интернете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пояснениях говорится, что для херсонских чиновников выступила местная группа «Степ», которая исполнила песню «Жареный кабанчик». Певцов, выступающих в ​​зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

Один из комментаторов видео, местный журналист Сергей Никитенко распознал чиновников, сидящих в первом ряду: это заместители председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, Вадим Чабан и Светлана Чепига, а во втором ряду он узнал сотрудницу облсовета Татьяну Гасаненко.