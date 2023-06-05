В Херсонскую область возвращаются крымские татары

Перебравшиеся в Европу из Херсонской области крымские татары начинают возвращаться обратно. Здесь их ждет поддержка и развитие, а там – ЛГБТ-пропаганда, к которой народ, исповедующий традиционную ценность семьи, привыкнуть не может.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» советник врио губернатора Херсонской области по вопросам межнациональных отношений, председатель ОО «Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев подчеркнул, что веры в руководство Украины на новых территориях нет.

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«Я вижу, я работаю там, в Херсонской области, и если взять Буданова или Зеленского – это люди на последнем дыхании. Телевидение делает своё дело. Многие люди в это уже не верят. Еще не родилась такая армия в мире, чтобы взять Крым, взять Россию», – отметил он.

По оценке Ниметуллаева, за прошедший год из Херсонской области уехали радикально настроенные крымские татары и сторонники запрещенных организаций.

«Я собирал в 2022 году в апреле жителей Херсонской области, особенно крымских татар. Было очень много людей, есть видео об этом, показывали неоднократно. Все практически согласились с тем, что сегодня Россия есть, Россия будет, и другого не дано. Среди них были, конечно, и члены «Хизб-ут Тахрир» (экстремистская организация), которые в 2014 переехали на Украину. Из Крыма многие выезжали. Я их видел, говорю: ребят, если хотите нормально жить, только согласно закону Российской Федерации. Если у вас в мозгах ещё что-то осталось плохое или еще что, лучше уезжайте. Многие уехали, но, к сожалению, среди них уехали те, кто сердцем чистые. От чего бежали, не знаю», – подчеркнул общественник.

«В этом году 18 мая в День траура крымско-татарского народа я обратился ещё раз, чтобы люди, которые нормально себя чувствуют, не повязли в крови, вернулись. И на той неделе три семьи из Швеции вернулись. Я с ними лично встречался, вопрос один был – ребенок окончил 5 классов, а перевести в 6 не хотят. Утром мы встретились с отделом образования, всё решили вопрос, перевели ребёнка в шестой класс, учится. Пользуясь случаем все, кто могут или хотели уехать, хотят уехать – для чего мы тогда возвращались из Средней Азии свой родной Крым? Кому мы там нужны? Европа – это страны англосаксов, которые более 300 лет воюют и хотят воевать против России и Крыма. Сегодня в Геническом районе, в самом Геническе строятся улицы, садики, очень много людей довольны, получают хорошие зарплаты, в школах сегодня прошли все экзамены – жизнь идёт. В Геническом районе очень спокойно, в Новотроицком спокойно. Генический и Новотроицкий районы официально приняли на государственном уровне крымско-татарский язык. Конечно, Берислав и Каховку сегодня обстреливают, но придёт время, когда очень быстро поставят вопрос. Всё мы хотим мира и спокойствия. Но всем, кто переехал из Херсона выплачивают деньги, они покупают квартиры, покупают дома, очень большие средства выделяют на все эти нужды. Я встречаюсь со всеми – с крымскими татарами, с украинцами, с русскими, евреями, все хотят жить в мире и согласии, и в душе уже молятся, чтобы Украина никогда не вернулась. Они видят, что как они поступили в Херсоне в прошлом году, как расстреляли местных жителей, и этот страх уже присутствует у всех местных жителей», – говорит Ниметуллаев.

По его словам, экономика района базируется на сельском хозяйстве, пока на Арабатской стрелке не построят новый город, ориентированный на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

«Вот дожди очень хорошие прошли, это заклад урожая и пшеницы, и рапса, и подсолнечника, – Государством или главой нашей области уделяется очень большое внимание сельскому хозяйству, контролируется каждый гектар земли, и сегодня выделяется субсидия около 2 миллиардов рублей – это очень большая поддержка, – подчеркнул он.

– В Херсонской области идет строительство эко-медикл-сити на 30 тысяч населения, Хуснуллин постоянно держит на контроле с президентом, губернатор ездит день и ночь. Генический район, Арабатская стрелка до Ленинского района – это 70 км берега моря. Это самый лучший пляж, где голубые грязи, чёрные грязи, радоны, люди будут лечиться. Я думаю будет 12 месяцев курорт как в Евпатории, Феодосии. Сегодня для того, кто не ленится, рабочие места есть, асфальт сделали, я такого движения не видел от самого Мелитополя до Чонгара, едешь и удовольствие получаешь. Я многим людям говорю: смотрите, как в Симферополе сегодня, чисто всё, убирается, улицы подметают, то же самое будет и в Херсонской области. Дети в этом году таком комфортном положении – и в Евпаторию предлагают, и Кавказ предлагает, и Минеральные Воды предлагают, автобусами грузят и везут детей на тридцатидневный отдых. Приезжают довольные. Жизнь продолжается».