В ХМАО состоялся региональный сбор «Казаки Югры под одним небом»

10.08.2022  16:20 (Мск), Москва
Анатолий Семенов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


В Ханты-Мансийском автономном округе прошел казачий сбор на базе национальной деревни «Вэнт-Корт». Туда съехались казаки из Югорска, Урая, Нягани, Нефтеюганска, Сургута и множества станиц.

За несколько дней в рамках фактического фестиваля выступали творческие коллективы, были соревнования по «Казарле» и пейнтболу, мастер-классы по фланкировке, вечерки.

В Ханты-Мансийском автономном округе прошел казачий сбор на базе национальной деревни «Вэнт-Корт». Туда съехались...

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В очередной раз казаки демонстрируют приверженность исключительно внешней атрибутике вольного сословия, держась подальше от исполнения его военной функции. Различные концерты и прочие сборы «защитников русского народа» на фоне спецоперации на Украине, игнорируемой подавляющим большинством казаков, вызывают вопросы о целесообразности существования данных обществ.

На сегодняшний день в специальной военной операции по защите населения Донбасса участвуют лишь несколько тысяч казаков из зарегистрированных на госслужбе 165 тысяч.

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