В Хмельницккой области чиновника осудили и лишили права на профессию за «отрицание агрессии»
Украинский суд осудил советника городского головы одного из местных советов Хмельницкой области за так называемый «коллаборационизм».
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.
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«В апреле этого года во время обсуждения в стенах исполнительного комитета событий, происходящих на территории страны, мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Приговором Староконстантиновского районного суда он осужден и назначена максимальная мера наказания, предусмотренная ч. 1 ст. 111-1 УК Украины, а именно – лишено права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги, сроком на 15 лет», – говорится в сообщении.
А на Волыни СБУ задержала за непожобающие разговоры уроженца Мариуполя. Теперь ему грозят две статьи УК.
«После российского вторжения в Украину житель Мариуполя переехал в Луцк, где систематически и публично поддерживал действия государства-агрессора, оправдывал действия врага и его вооруженных формирований, оккупационных администраций и призвал к сотрудничеству с ними. Об этом пропагандист писал в социальных сетях, а также систематически проталкивал российские нарративы в общении с другими», – сообщает пресс-служба СБУ Волыни.
В ходе обыска по месту жительства диссидента в Луцке, обнаружили и изъяли «враждебную пропагандистскую атрибутику» – флаги СССР и георгиевские ленточки.
Следователи СБУ сообщили уроженцу Мариуполя о подозрении в совершении им преступлений, предусмотренных двумя статьями о «пропаганде и поддержке России в войне против Украины» и «незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
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