25.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Хмельницком открыли барельеф нацистского коллаборанта Шухевича

В Хмельницком установили барельеф главарю УПА и батальона “Нахтигаль”, нацистскому коллаборанту Роману Шухевичу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, опубликовавший на своей страничке в соцсети соответствующее фото.

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“У вас ещё нет памятника Шухевичу? Тогда мы идём к вам! В Хмельницком торжественно открыли барельеф Шухевича с якобы его цитатой “Мудрого – не обмануть, честного – не купить, мужественного – не сломить”, – написал он.

В комментариях у Долинского пользователи интересуются, когда уже, наконец, на Украине поставят памятник Гитлеру.

“Не стоит так торопится надо идти постепенно, сначало низшим чинам, а потом и до самого адольфыча дойдет”, – иронизирует один из подписчиков Долинского.