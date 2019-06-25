«В ход пойдут бомбы»: Корчинский объявил исламский джихад гей-парадам

25.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские радикалы будут бороться с пропагандой ЛГБТ на Украине методами «исламской революции».

Об этом в эфире «Всемирно-Броварского ТВ» заявил одиозный боевик, находящийся в розыске в РФ, Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Националист пригрозил, что скоро радикалы будут забрасывать гей-парады в Киеве не «бомбами» в виде презервативов, наполненных нечистотами, а реальной взрывчаткой.

«Какое-то количество христиан, небольшая группа, хотела забросать дерьмом этих копрофагов… Их выловила нацполиция, нашла у них каки-то презервативы, наполненные дерьмом. Такие себе самодельные бомбы, которыми они хотели бросаться, я так думаю… Я думаю, что скоро украинское общество, украинские христиане поймут, что христианскую революцию в обществе придется делать методами исламской революции. И бомбы будут уже наполнены не дерьмом… Христианская революция в Украине будет совершаться методами исламской революции», – заявил Корчинский.