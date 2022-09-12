В ходе оперативной игры в Крыму разоблачен агент СБУ
Федеральная служба безопасности РФ предотвратила серию терактов и диверсий, которая готовилась СБУ в Крыму и Херсонской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В спецслужбе заявили, что российские контрразведчики в ходе оперативной игры установили сотрудника СБУ, который завербовал националистов и занимался подготовкой покушений на должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма.
«Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», – заявили в ФСБ.
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