В ходе оперативной игры в Крыму разоблачен агент СБУ

12.09.2022  10:55 (Мск), Симферополь
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Терроризм, Украина
Новости Украины

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила серию терактов и диверсий, которая готовилась СБУ в Крыму и Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила серию терактов и диверсий, которая готовилась СБУ в Крыму...

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В спецслужбе заявили, что российские контрразведчики в ходе оперативной игры установили сотрудника СБУ, который завербовал националистов и занимался подготовкой покушений на должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма.

«Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», – заявили в ФСБ.

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