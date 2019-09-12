12.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ходе ротации на Донбассе ВСУшники устроили мордобой

На Луганщине в ходе ротации прибывшие на замену ВСУшники отказались платить за оборудование обустроенных «попередниками» за свой счёт блиндажей, что привело к массовой драке.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе населённого пункта Троицкое произошёл очередной конфликт между военнослужащими 30 бригады ВСУ и прибывшими им на замену боевиками 59 бригады.

Поводом для конфликта послужила требование офицеров 30 бригады оплатить оборудованные за свой счёт блиндажи. После того как командир 10 отдельного мотопехотного батальона 59 бригады подполковник Сидорин отказался компенсировать затраченные средства, боевики 30 бригады принялись разбирать блиндажи. Это вызвало агрессию со стороны боевиков 59 бригады, которая привела к массовой драке», – рассказал Филипоненко.

По его словам, в результате конфликта тяжкие телесные повреждения получили трое «старожилов» и двое ВСУшников, прибывших на ротацию.

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