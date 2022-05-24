В ходе спецоперации погибают родственники высокопоставленных российских военных

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Новости Украины

В спецоперации на Украине участвуют даже родственники высокопоставленных российских чиновников.

Так, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем блоге сообщил о гибели племянника замминистра обороны РФ и бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова Адама Хамхоева, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Капитан Хамхоев погиб в ночь с 20 на 21 мая, он был командиром десантно-штурмовой роты ВДВ и проходил службу в Ульяновске.

«Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Парень закончил одно из лучших в России военных учебных заведений – Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир. Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками. Искренне соболезную родным и близким Адама Хамхоева. Выражаю соболезнование заместителю Министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», – написал Калиматов. », – написал Калиматов.

Похоронили Хамхоева в родном Карабулаке 22 мая. Его тело встречали большое количество местных жителей, сопроводивших его к дому.

Также, из соцсетей стало известной, что в ходе спецоперации погиб 27-летний племянник замкомандующего Южного военного округа Рустама Мурадова Салман Сулейманов. К слову, сам Мурадов тоже принимал участие в СВО и получил ранение.