В ходе спецоперации погибают родственники высокопоставленных российских военных
В спецоперации на Украине участвуют даже родственники высокопоставленных российских чиновников.
Так, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем блоге сообщил о гибели племянника замминистра обороны РФ и бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова Адама Хамхоева, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Капитан Хамхоев погиб в ночь с 20 на 21 мая, он был командиром десантно-штурмовой роты ВДВ и проходил службу в Ульяновске.
«Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Парень закончил одно из лучших в России военных учебных заведений – Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.
Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками. Искренне соболезную родным и близким Адама Хамхоева. Выражаю соболезнование заместителю Министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», – написал Калиматов. », – написал Калиматов.
Похоронили Хамхоева в родном Карабулаке 22 мая. Его тело встречали большое количество местных жителей, сопроводивших его к дому.
Также, из соцсетей стало известной, что в ходе спецоперации погиб 27-летний племянник замкомандующего Южного военного округа Рустама Мурадова Салман Сулейманов. К слову, сам Мурадов тоже принимал участие в СВО и получил ранение.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.