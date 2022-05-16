В ходе спецоперации Z денацифицирован очередной белорусский боевик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украине погиб боевик белорусского националистического батальона имени Кастуся Калиновского Павел «Волат».

Об этом сообщает Telegram-канал вооружённого формирования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Павел «Волат» (богатырь, великан – бел.) получил смертельное ранение во время боя в одной из украинских сёл. Его пытались довести до больницы, но не успели. Сообщается, что боевик много раз получал ранения, но всякий раз возвращался в строй.

«Побратимы» также привели в пример фрагмент интервью «Волата» трёхлетней давности. Они уверены, что слова боевика актуальны и сейчас.

«…эта война затрагивает и интересы Беларуси в определенном смысле. Хотелось сделать что-то достойное, что-то стоящее», – говорил «Волат».

Украинские СМИ утверждают, что это уже шестой белорус, который погиб на Украине с начала спецоперации Z в феврале 2022 года.

Также отмечается, что в конце марта 2022 года белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ, а его бойцы приняли украинскую присягу.