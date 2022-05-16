В ходе спецоперации Z денацифицирован очередной белорусский боевик

16.05.2022  17:05 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На Украине погиб боевик белорусского националистического батальона имени Кастуся Калиновского Павел «Волат».

Об этом сообщает Telegram-канал вооружённого формирования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине погиб боевик белорусского националистического батальона имени Кастуся Калиновского Павел «Волат». Об этом...

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Павел «Волат» (богатырь, великан – бел.) получил смертельное ранение во время боя в одной из украинских сёл. Его пытались довести до больницы, но не успели. Сообщается, что боевик много раз получал ранения, но всякий раз возвращался в строй.

«Побратимы» также привели в пример фрагмент интервью «Волата» трёхлетней давности. Они уверены, что слова боевика актуальны и сейчас.

«…эта война затрагивает и интересы Беларуси в определенном смысле. Хотелось сделать что-то достойное, что-то стоящее», – говорил «Волат».

Украинские СМИ утверждают, что это уже шестой белорус, который погиб на Украине с начала спецоперации Z в феврале 2022 года.

Также отмечается, что в конце марта 2022 года белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ, а его бойцы приняли украинскую присягу.

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