В ходе СВО уже погибло более 200 моряков из Севастополя

В Севастополе ко Дню ВМФ готовят Книгу памяти погибших в СВО моряков-черноморцев. Это будет первое издание, увековечивающее имена погибших и обстоятельства гибели, сообщил в рамках фестиваля «Великое русское слово» директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идет третий год специальной военной операции. На прошлых «Соловьевских чтениях» мы минутой молчания почтили память погибших ребят, тогда их было 127, а сейчас уже более 200. Недавно только была завершена Книга памяти погибших севастопольцев в Великую Отечественную войну. И мы считаем, что откладывать работу по СВО не стоит.

Я не буду называть количество погибших кораблей, раненых кораблей, но владею определённой информацией, как помощник директора 13-го судоремонтного завода, где корабли лечат. Но есть мотив и смысл нам погоревать, и есть смысл наполнить память конкретным содержанием. Потому что память – это не что-то абстрактное, духовное и душевное. Память носит материальный характер, воплощается в книгах, названиях улиц, площадях, мемориалах, в металле и камне», – подчеркнул он.

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По словам эксперта, в Севастополе не осталось ничего памятного об участии флота в Первую мировую войну, ничего о гибели линкора «Императрица Мария» и других событиях. Нет никаких памятных знаков, увековечивших погибших в период Холодной войны моряков.

«У нас ничего нет, что бы напоминало о главкоме Горшкове, 30 лет руководившем нашим флотом, исторической личности. На штабе флота была мемориальная доска, но после реконструкции штаба она исчезла. Хотели доску установить на доме, где он жил на улице Советской. Обещали власти сквер в районе Казачьей бухты назвать его именем – ничего не сделано. И когда мы задумались на тему погибших сейчас ребят, памяти о той же «Москвы», мы посчитали важным всё-таки эту информацию в определённой мере сделать публичной, чтобы не пришлось нашим внукам и правнукам издавать Книги памяти через десятки лет, находя сведения в архивах, путём вопроса местных жителей и прочего. Тем более, что на Аллее Славы у нас на 5 км похоронены 200 человек, и в разных местах Севастополя тоже. И даже об этих людях не могли найти установочных данных – их нет в одном месте. А те некрологи, которые печатаются, носят общий, не конкретный характер, зачастую с ошибками, даты рождения и смерти перепутаны. Поэтому наша работа немножко затянулась. Мы в ближайшее время, по крайней мере, до Дня флота её закончим», – заверил Горбачёв.

По его словам, это скорее будет поминальный справочник с личными данными, описанием подвига и тех памятных мест, которые с этими людьми связаны.

«Например, у замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия нет могилы. Его прах развеян над морем. На аллее памяти Высшего военно-морского военного училища есть его бюст. Открыты именные парты в школах, памятные доски. Всё это мы постарались аккумулировать в книгу, которая будет как банк данных. Мне уже сразу сказали: надо подождать. Я думаю, что ждать нельзя, нужно делать сейчас. Если придётся, будем делать продолжение», – заключил выступающий.