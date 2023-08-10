В ходе визита в Северную Македонию «премьер» Косово намерен встречаться только с албанцами

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«Премьер-министр» Косово Альбин Курти собирается в очередной раз подтвердить свою репутацию паналбанского националиста.

Визит в Северную Македонию лидер косовских сепаратистов проведет без встреч с руководством этой страны.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «кабинет» Курти выступил с официальным заявлением, согласно которому лидер албанских сепаратистов Косово едет в Северную Македонию по приглашению президента албанского пригорода Чаир в столичном Скопье Висара Ганиу и мэра муниципалитета Тетово Биляля Касами.

Визит гостя приурочен к переименованию одной из улиц в Скопье в честь теоретика албанского национализма Адема Демачи и начала прокладки дороге «Призрен (Косово) – Тетово (Северная Македония)».

При этом выбор мест для визита Курти вызвал определенный резонанс не только у македонского большинства Северной Македонии, но и в албанской общине.

Последнее связано с тем, что лидер косовских сепаратистов намерен посетить муниципалитеты, которые контролирует албанская оппозиция – выдвиженцы партий «Движение Беса» и «Альянс для албанцев». При этом общаться с представителями правящей албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию) представитель Косово, по всей видимости, не намерен.

«Официальной информации у меня нет. Так что он точно не приедет в качестве премьер-министра. Мы видим какое-то партийное общение в социальных сетях, поэтому у меня действительно нет информации. Мы свободная страна, и любой может приехать», – прокомментировал скандальное поведение Курти министр иностранных дел Северной Македонии, представитель DUI Буяр Османи.