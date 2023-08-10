В ходе визита в Северную Македонию «премьер» Косово намерен встречаться только с албанцами

Алексей Топоров.  
10.08.2023 12:36
  (Мск) , Белград
Просмотров: 105
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Северная Македония


«Премьер-министр» Косово Альбин Курти собирается в очередной раз подтвердить свою репутацию паналбанского националиста.

Визит в Северную Македонию лидер косовских сепаратистов проведет без встреч с руководством этой страны.

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти собирается в очередной раз подтвердить свою репутацию паналбанского националиста. Визит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «кабинет» Курти выступил с официальным заявлением, согласно которому лидер албанских сепаратистов Косово едет в Северную Македонию по приглашению президента албанского пригорода Чаир в столичном Скопье Висара Ганиу и мэра муниципалитета Тетово Биляля Касами.

Визит гостя  приурочен к переименованию одной из улиц в Скопье в честь теоретика албанского национализма  Адема Демачи и начала прокладки дороге «Призрен (Косово) – Тетово (Северная Македония)».

При этом выбор мест для визита Курти вызвал определенный резонанс не только у македонского большинства Северной Македонии, но и в албанской общине.

Последнее связано с тем, что лидер косовских сепаратистов намерен посетить муниципалитеты, которые контролирует албанская оппозиция – выдвиженцы партий «Движение Беса» и «Альянс для албанцев». При этом общаться с представителями правящей албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию) представитель Косово, по всей видимости, не намерен.

«Официальной информации у меня нет. Так что он точно не приедет в качестве премьер-министра. Мы видим какое-то партийное общение в социальных сетях, поэтому у меня действительно нет информации. Мы свободная страна, и любой может приехать», – прокомментировал скандальное поведение Курти министр иностранных дел Северной Македонии, представитель DUI Буяр Османи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть