В холодильнике украинского чиновника нашли взятку

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместителя начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области задержали на взятке. Неправомерная выгода хранилась в холодильнике, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, правоохранители в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды задержан заместитель начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области.

“14 января 2019 года указанное лицо уличено в своем служебном кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч грн. В целом он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 248 тысяч грн от руководителя одного из предприятий за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также перечисление средств на счет предприятия за уже выполненные работы”, – говорится в сообщении.

Как видно на фото с места задержания, опубликованных ГПУ, деньги были спрятаны в холодильник.

“В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается”, – отметили в ГПУ.

На сайте Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области указано, что должность заместителя начальника управления занимает Виталий Федько.

Ранее задержанный на получении части неправомерной выгоды украинский пограничник пытался съесть взятку.