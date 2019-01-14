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14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Скандал, Спецслужбы, Украина, Финансы
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В холодильнике украинского чиновника нашли взятку

Заместителя начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области задержали на взятке. Неправомерная выгода хранилась в холодильнике, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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Так, правоохранители в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды задержан заместитель начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области.

“14 января 2019 года указанное лицо уличено в своем служебном кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч грн. В целом он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 248 тысяч грн от руководителя одного из предприятий за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также перечисление средств на счет предприятия за уже выполненные работы”, – говорится в сообщении.

Как видно на фото с места задержания, опубликованных ГПУ, деньги были спрятаны в холодильник.

“В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается”, – отметили в ГПУ.

На сайте Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области указано, что должность заместителя начальника управления занимает Виталий Федько.

Ранее задержанный на получении части неправомерной выгоды украинский пограничник пытался съесть взятку.

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