В Хорватии арестовали за «военные преступления» серба, во время войны несколько раз ударившего соседа-хорвата

Председатель Союза сербов региона Миодраг Линта решительно осудил недавний арест серба Драгана Митровича в аэропорту Загреба. Его задержали за «военные преступления», якобы совершенные в 1991 и 1992 годах против гражданских лиц.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Драган Митрович был арестован 8 января в аэропорту Загреба, когда возвращался из Великобритании, где проживает с семьей с 1999 года, в свое родное село Каранац (область Баранья), в 90-е входившее в состав ныне уничтоженной Республики Сербская Краина. Судья в Осиеке приговорил его к месяцу предварительного заключения на основании того, что Миротвич якобы может оказать давление на свидетелей, либо покинуть страну.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Арест Митровича является одним из многих доказательств запугивания оставшихся сербов в Баранье с целью вытеснения их из районов, где они жили веками, а также удерживания изгнанных сербов от возвращения в свои владения, – прокомментировал ситуацию Линта. – Митровича подозревали в военных преступлениях на основании заявления местного хорвата, которого тот несколько раз ударил во время войны. Правда, после войны, до отъезда Митровича с семьей в Великобританию, они нормально общались».

По словам Линты, Митрович уже десять лет регулярно приезжает в свою деревню из Великобритании, и у него до сих пор не было никаких проблем.

«Совершенно очевидно, что хорватская судебная система имеет этническую подоплеку и выполняет функцию оправдания высшей лжи и вымысла о том, что сербы – агрессоры и преступники, а хорваты – освободители и жертвы. При этом хорватская Прокуратура ничего не делает для наказания винновых за многочисленные преступления против сербского гражданского населения и военнопленных. Поэтому Прокуратуре по военным преступлениям в Белграде давно пора возбудить уголовное дело по многочисленным преступлениям против сербов», – считает председатель Союза сербов региона.