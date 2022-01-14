В Хорватии арестовали за «военные преступления» серба, во время войны несколько раз ударившего соседа-хорвата

14.01.2022  14:58 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политические репрессии, Сербия, Хорватия


Председатель Союза сербов региона Миодраг Линта решительно осудил недавний арест серба Драгана Митровича в аэропорту Загреба. Его задержали за «военные преступления», якобы совершенные в 1991 и 1992 годах против гражданских лиц.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Драган Митрович был арестован 8 января в аэропорту Загреба, когда возвращался из Великобритании, где проживает с семьей с 1999 года, в свое родное село Каранац (область Баранья), в 90-е входившее в состав ныне уничтоженной Республики Сербская Краина. Судья в Осиеке приговорил его к месяцу предварительного заключения на основании того, что Миротвич якобы может оказать давление на свидетелей, либо покинуть страну.

Председатель Союза сербов региона Миодраг Линта решительно осудил недавний арест серба Драгана Митровича в...

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«Арест Митровича является одним из многих доказательств запугивания оставшихся сербов в Баранье с целью вытеснения их из районов, где они жили веками, а также удерживания изгнанных сербов от возвращения в свои владения, – прокомментировал ситуацию Линта. – Митровича подозревали в военных преступлениях на основании заявления местного хорвата, которого тот несколько раз ударил во время войны. Правда, после войны, до отъезда Митровича с семьей в Великобританию, они нормально общались».

По словам Линты, Митрович уже десять лет регулярно приезжает в свою деревню из Великобритании, и у него до сих пор не было никаких проблем.

«Совершенно очевидно, что хорватская судебная система имеет этническую подоплеку и выполняет функцию оправдания высшей лжи и вымысла о том, что сербы – агрессоры и преступники, а хорваты – освободители и жертвы. При этом хорватская Прокуратура ничего не делает для наказания винновых за многочисленные преступления против сербского гражданского населения и военнопленных. Поэтому Прокуратуре по военным преступлениям в Белграде давно пора возбудить уголовное дело по многочисленным преступлениям против сербов»,  – считает председатель Союза сербов региона.

 

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