В Хорватии грянул кризис из-за антироссийских санкций

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обвинил президента страны Зорана Милановича в том, что он действует в интересах «российского агрессора».

Об этом пишет Total Croatia News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее президент Хорватии заявил, что европейские санкции против России не работают, поскольку Москва может продавать нефть другим. Он сделал это заявление после того, как ЕС решил ввел частичное эмбарго на импорт нефти из России.

«Санкции – это вопрос морали. Нужно быть на правильной стороне истории и закона. Мы проводим политику в интересах ЕС, а если он проводит политику… в интересах российского агрессора, то должен объяснить это гражданам. К сожалению, это происходит уже несколько месяцев и не является просто совпадением, это большой позор для Хорватии», – сказал Пленкович после саммита ЕС в Брюсселе.

Он считает, что Хорватии нужно строить терминалы СПГ, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.