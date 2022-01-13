В Хорватии негодуют из мемориальной доски в Республике Сербской

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Хорватия направила ноту протеста Боснии и Герцеговине в связи с открытием мемориала майору Югославской народной армии Милану Тепичу на одноименной улице в столице Республики Сербской Баня-Луке.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мемориальная доска в честь последнего Народного героя Югославии майора Милана Тепича была торжественно открыта в Баня Луке на улице его имени градоначальником столице Республики Сербской Драшко Станивуковичем в присутствии сына героя Александра Тепича.

В ноте МИД Хорватии говорится, что «неприемлемо прославлять террористический акт человека, который в акции смертника стал причиной гибели большого числа хорватских защитников и мирных жителей и огромных материальных разрушений города Беловар». При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что «в ужасе» от установки «неуместной» мемориальной доски, мэр Беловара Дарио Хребак сказал, что «пока молодые политики строят свой политический путь на мифах, наша соседняя страна будет погребена в прошлом», а жупан (губернатор) Беловарско-Белогорский Марко Марушич назвал героя «фанатиком», увидев в почитании его памяти то, что «идеи Великой Сербии живы».

В свою очередь в Республике Сербской напомнили, что на хорватских улицах до сих пор висят доски в честь нацистских идеологов Независимого государства Хорватия, таких как Миле Будак.

При этом советник сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика – Радован Ковачевич, отметил, что тех людей, которых хорваты «называют героями, мы воспринимаем исключительно как отъявленных и безжалостных военных преступников», а майор Тепич «сдержав свое слово, спас многих сербов от судьбы сербского народа в Пакраце, Госпиче, Сиековаце».

В сентябре 1991 года майор Милан Тепич и группа солдат Югославской Народной Армии (ЮНА) защищали склад «Барутана» в лесу Беденик близ Беловара, который подвергся нападению со стороны сил хорватской сепаратистской Национальной гвардии с целью получения боеприпасов и взрывчатых веществ. Понимая, что существует опасность, что боеприпасы попадут в руки врага, майор Тепич приказал солдатам уходить, решив взорвать его. Однако рядовой Стоядин Маркович отказался выполнить приказ командира и, будучи раненным, остался прикрывать его пока не был убит. После того, как боевики вошли на территорию склада, майор подорвал его вместе с собой и с ними.

Рядовой Стоядин Маркович и майор Милан Тепич.

Майор Милан Тепич был посмертно награжден орденом Народного героя, став последним Народным героем Югославии, а солдат Стоядин Миркович – орденом «За заслуги в области обороны и безопасности» первой степени.

Миле Будак – хорватский писатель-ксенофоб, помощник хорватского фюрера (поглавника) НДХ Анте Павелича, идеолог геноцида сербского народа. До войны в своих книгах называл сербов «рабами» и «нищими».

После победы усташей стал министром образования, религии и культов, ввел в обиход усташей лозунг «Сербов на вербы!», ему приписывают идеологическую схему: «Треть сербов убить, треть – изгнать, треть – обратить в католичество!». После разгрома усташеского режима вместе с семьей был казнен югославскими партизанами. Улицы многих городов современной Хорватии носят имя этого нацистского деятеля, ему установлены мемориальные доски.