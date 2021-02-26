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26.02.2021, Загреб, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия
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В Хорватии памятник погибшим антифашистам снесли ради автобусной остановки


В Носковачкой Дубрави в Хорватии местные власти демонтировали памятник партизанам-антифашистам, погибшим в этих краях в годы Второй мировой в ходе борьбы с усташами и немецкими оккупанатами.

Памятник планируют перенести на кладбище, а на его месте поставить автобусную остановку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Снос памятника павшим партизанам был инициирован Управлением охраняемых природных территорий и Экологической службой Витровицко-Подравской жупании, располагающихся в административном здании, рядом с которым находится монумент.

Свое решение ведомства объяснили «необходимостью поставить остановку автобуса» из-за того, что во время эпидемии коронавируса они приняли большое количество посетителей, а также тем, что поблизости располагаются хостел и гостиница.

«Памятник построен в 50-х годах прошлого века в центре села, напротив местной начальной школы, – прокомментировал ситуацию заместитель жупана Витровицко-Подравской жупании Игорь Павкович. – Внутри памятника находится мемориальный склеп, в котором были собраны останки павших солдат бригад Воеводины из нескольких близлежащих мест, где происходили бои с немцами и усташами во время Второй мировой войны.

В ходе работ по демонтажу памятника кости бойцов «вышли» на поверхность. В связи с находкой была вызвана полиция, которая закрыла строительную площадку, пока вопрос с останками решается. Есть компромиссное решение перевезти все на местное кладбище и достойно похоронить там.

Такова позиция епископа Славонского (СПЦ – ред.) Йована, и поскольку к концу этой недели состоится встреча представителей сербов и Сербской православной церкви с мэром, который в целом согласен с этой идеей, проблема должна быть решена быстро. Однако необходимо найти правильное место, потому что гробница не должна находиться в глухом месте или занимать чужую могилу».


Тем не менее, как сообщает портал Сербского народного веча Хорватии – «Новости», местная сербская община считает, что памятник героям должен остаться на видном месте в городе. Что характерно, среди погибших партизан этого края заметно преобладают сербы, ставшие меньшинством в современной Хорватии, в то время как местные хорваты в годы Второй мировой войны, в целом, были лояльны усташескому режиму.

Можно напомнить, что аналогическая ситуация сложилась в 2008 году с памятником Павшим в Великой отечественной войне («Бронзовый солдат») в Таллине, что привело к массовым протестам русской общины Эстонии, противостоянию с властями, стычкам между русскими активистами и эстонскими националистами и убийству одного из защитников памятника.

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