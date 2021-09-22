В Хорватии переименовали мост в честь нацбата, боевик которого расстрелял тринадцать молодых резервистов

22.09.2021 20:26 (Мск), Загреб, Алексей Топоров

Городской совет Карловаца голосами депутатов от правых партий принял решение переименовать мост через реку Корана в честь спецподразделения полиции Хорватии Gromovi.

Именно боевик этого подразделения Михайло Храстов было осужден за хладнокровный расстрел тринадцати безоружных резервистов Югославской Народной Армии (ЮНА), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михайло Храстов возле графити в честь себя

Решение о переименовании моста в честь спецподразделения полиции Gromovi (впоследствии Grom) было принято сегодня после 45-минутных дебатов, практически в 30-ю годовщину военного преступления, за которое Храстов был приговорен всего к четырем годам лишения свободы.

Соответствующее предложение «ветеранов войны» было поддержано тринадцатью депутатами от правящего право- консервативного Хорватского демократического союза (ХДС), а также двумя депутатами ультраправого «Отечественного движения», один из которых был членом этого подразделения.

В то же время четыре депутата от лево-зеленой коалиции «Можем» и «Новые левые» проголосовали против, в то время как фракция Социал-демократической партии покинула сессию в знак протеста.

Накануне вечером возле моста была сделана граффити с изображением военного преступника Храстова, на открытии которой, по сообщениям местных СМИ, собрались несколько сотен отставных боевиков нацбатов со всей Хорватии, в том числе и сам Храстов, а также жители Карловаца.

По самому мосту прошло факельное шествие. Рядом с изображением палача были нарисованы хорватский герб и хорватский флаг, на котором вместо гербовой шаховницы изображен автомат, то есть оружие, из которого Храстов убил тринадцать сдавшихся на милость боевиками резервистов ЮНА и ранил еще двоих.

Боевики подразделения Gromovi в 1991 году

Суд над Михайло Храстовым длился более 20 лет, и он был признан виновным в военных преступлениях и приговорен к четырем годам лишения свободы, которые частично отбыл. На свободе он находится с 2016 года. Расстрел военнопленных произошел 21 сентября 1991 года.

Хорватский боевик и пленные резервисты ЮНА во время обмена в Карловаце