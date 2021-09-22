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22.09.2021 20:26 (Мск), Загреб, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия
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В Хорватии переименовали мост в честь нацбата, боевик которого расстрелял тринадцать молодых резервистов

Городской совет Карловаца голосами депутатов от правых партий принял решение переименовать мост через реку...

Городской совет Карловаца голосами депутатов от правых партий принял решение переименовать мост через реку Корана в честь спецподразделения полиции Хорватии Gromovi.

Именно боевик этого подразделения Михайло Храстов было осужден за хладнокровный расстрел тринадцати безоружных резервистов Югославской Народной Армии (ЮНА), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михайло Храстов возле графити в честь себя

Решение о переименовании моста в честь спецподразделения полиции  Gromovi (впоследствии Grom) было принято сегодня после 45-минутных дебатов, практически в 30-ю годовщину военного преступления, за которое Храстов был приговорен всего к четырем годам лишения свободы.

Соответствующее предложение «ветеранов войны» было поддержано тринадцатью депутатами от правящего право- консервативного Хорватского демократического союза (ХДС), а также двумя депутатами ультраправого «Отечественного движения», один из которых был членом этого подразделения.

В то же время четыре депутата от лево-зеленой коалиции «Можем» и «Новые левые» проголосовали против, в то время как фракция Социал-демократической партии покинула сессию в знак протеста.

Накануне вечером возле моста была сделана граффити с изображением военного преступника Храстова, на открытии которой, по сообщениям местных СМИ, собрались несколько сотен отставных боевиков нацбатов со всей Хорватии, в том числе и сам Храстов, а также жители Карловаца.

По самому мосту прошло факельное шествие. Рядом с изображением палача были нарисованы хорватский герб и хорватский флаг, на котором вместо гербовой шаховницы изображен автомат, то есть оружие, из которого Храстов убил тринадцать сдавшихся на милость боевиками резервистов ЮНА и ранил еще двоих.

Боевики подразделения Gromovi в 1991 году

Суд над Михайло Храстовым длился более 20 лет, и он был признан виновным в военных преступлениях и приговорен к четырем годам лишения свободы, которые частично отбыл. На свободе он находится с 2016 года. Расстрел военнопленных произошел 21 сентября 1991 года.

Хорватский боевик и пленные резервисты ЮНА во время обмена в Карловаце

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