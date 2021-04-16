В Хорватии снесли еще один памятник партизанам Второй мировой

16.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В хорватском селе Комлетинац в окрестностях Вуковара местные подвыпившие неоусташи снесли памятник партизанам.

Комментируя произошедшее, председатель Союза сербов в регионе Миодраг Линта напомнил, что всего в Хорватии было уничтожено три тысячи памятников сербам и партизанам.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент в селе Комлитинац произошел на днях и стал достоянием общественности, благодаря тому, что «герои» ролика выложили видео с актом вандализма в сеть.

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Что характерно, снося памятник, они параллельно уничтожили и скамейку, выкрикивая пьяными голосами: «Вот вам, четники!», хотя четники-монархисты и коммунисты-партизаны были лютыми врагами в годы Второй мировой войны, но объединяла их только борьба с хорватскими нацистами-усташами и немецкими оккупантами (хотя иногда и те, и другие сотрудничали с немцами в деле борьбы друг против друга).

Тем не менее, в среде хорватских националистов «четниками» принято называть всех сербов, равно как и «коммунистами», «партизанами» и «югославами», хотя к концу войны в партизанской Народно-освободительной армии воевало немало хорватов.

Видео погрома вызвало негативный резонанс в сербском сегменте интернета, в частности пользователи оставили под ним следующие комментарии: «Господа из Евросоюза!», «Его дед, наверное, в гробу перевернулся. Печаль», «Поражена тем, сколько вандалов проживает в Хорватии. Дело, наверное, в слабом интеллекте», «Даже (немецкие) нацисты говорили, что усташи – больные. Доказательство на этом видео», «Этот трактор они отобрали у бедных сербов во время войны». Впрочем, нашлись и пользователи из Хорватии и БиГ, что поблагодарили разрушителей за «хорошую работу» и написали, что памятник надо было снести еще в 1991 году.

Председатель Союза сербов в регионе Миодраг Линта подчеркнул, что антифашизм, прописанный в преамбуле хорватской конституции, является исключительно формальностью для международного сообщества, и хорватские судебные органы не будут наказывать тех, кто снес памятник в Комлетинаце.

«Совершенно очевидно, что хорватская судебная система призвана оправдать снос и уничтожение антифашистского и сербского культурного наследия, закрепив этническую чистку сербского народа, – отметил Линта. – Во время войны (1991 – 1995 годов – ред.) в Хорватии было разрушено или повреждено более трех тысяч партизанских и сербских памятников. Разрушение партизанских и сербских памятников в Хорватии было преднамеренным и спланированным, и осуществлялось под эгидой нового правительства и его высших военных и политических деятелей. Это подтверждает массовое уничтожение антифашистского наследия, а также тот факт, что в некоторых случаях использовалось большое количество взрывчатых веществ, которые были доступны, прежде всего, людям из военных и полицейских структур».

Лидер сербов диаспоры заявил, что среди множества разрушенных, поврежденных и снесенных памятников есть работы сербского скульптора, художника и одного из самых известных сербов Хорватии Воина Бакича. Среди них был памятник восстанию народа Славонии. который был заминирован военнослужащими хорватской армии.

Следует отметить, что ранее село Комлетинац находилось на территории непризнанной Республики Сербская Краина, и было под давлением ООН и Запада «мирно реинтегрировано» в Хорватию в 1998 году.