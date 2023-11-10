В Хорватии усташескими граффити осквернено средневековое сербское кладбище

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У входа на кладбище в далматинском селе Брибир и на церковной ограде в приходе Равнокотар неизвестные нанесли граффити с символикой усташей.

Об этом сообщает Далматинская епрахия СПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В епархии заявили, что усташеские надписи были нанесены на древние стены, ограждающие территорию сербского кладбища, являющегося частью культурно-исторического комплекса «Брибирска главица» (средневековая вотчина князей Шубичей). В частности был нарисован хорватский флаг с латинской буквой «U» посередине, а рядом с ним написан усташеский девиз Za dom spremni! и фраза «Четники, убирайтесь!» (четниками по имени сербских «казаков»-монархистов хорватские, бошнякские, словенские и албанские националисты называют всех сербов).

Также по обеим сторонам столбов входных кладбищенских ворот были написаны латинская буква U c характерными «ушками» – символ усташизма, и свастика.

Аналогичной символикой была осквернена и фамильная могила семьи Гнидич, которая находится у самого входа на кладбище. В епархии сразу проинформировали о происшествии хорватскую полицию, которая прибыла на место происшествия только через сорок минут и провела осмотр.

Аналогичный инцидент произошло 4 ноября в селе Равнокотар, когда на церковной ограде православного сербского храма было написано «Чеды (презрительное название сербов у хорватских националистов), вам не рады!», а также усташеский герб и все тот же лозунг Za dom spremni!.

«С большим сожалением мы вынуждены сообщить общественности об этих бесчеловечных действиях, которые сильно обеспокоили жителей этих сел, а также всю сербскую общину в Далмации. Подобными безобразиями люди, которые до сих пор находятся в плену каких-то прошлых, неприятных времен, пытаются нанести ущерб братским и добрососедским отношениям сербского и хорватского народов», – говорится в сообщении Далматинской епрахии СПЦ.