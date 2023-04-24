В Хорватии жестоко избили мужа московской журналистки, писавшего правду о России

В Хорватии совершенно нападение на журналиста Роберта Валдеца, мужа спецкора «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Асламова в своем телеграм-канале.

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«Моего мужа, известного хорватского журналиста Роберта Валдеца, вчера повторно избили во дворе нашего дома в деревне. Удар был нанесен сзади, когда он вытаскивал пакеты с покупками из машины. Он на какое-то время потерял сознание. Сейчас он находится в больнице», – рассказала Асламова.

Она обращает внимание, что с февраля 2022 года супруг регулярно получал угрозы в хорватских соцсетях.

«Его обвиняли в том, что он русский шпион, что его жена – русская шпионка. Типичный русофобский бред. А ведь мы уже 22 года вместе, и вся Хорватия знает историю нашей любви. 13 сентября прошлого года после того, как мой муж вечером отвез меня в аэропорт (я улетала в Москву), в пять утра в наш дом постучали. Мой муж, спросонья думая, что стучат соседи, у которых случилась какая-то беда, открыл дверь, и на него обрушился страшный удар по голове. Били его, уже упавшего, ногами и сломали четыре ребра. Хотя хорватские СМИ написали об этом нападении, власти страны не проявили никакого интереса. Роберту не предоставили защиту. Никто вообще не интересовался, что же произошло. Как такое могло случиться в цивилизованной стране?! Очень просто. Он «неправильный журналист» с точки зрения отдельных русофобских представителей местных властей, поскольку у него русская жена-журналистка», – продолжает журналистка.

Она рассказала, что ранее ей удалось с трудом удалось получить для мужа российскую трехмесячную визу в Сербии.

«Российское консульство в Хорватии уже не выдает визы, поскольку большинство российских дипломатов выслали из страны. Это было для нас огромным счастьем встретиться в безопасной Москве и провести спокойную тихую зиму. Все три месяца Роберт писал статьи о том, как на самом деле живут москвичи. Он писал правду. Что они не умирают с голоду, и у нас не текут фекалии по улицам, как сообщают западные медиа. Что в магазинах полно продуктов. О том, как люди празднуют Новый год и Крещение. Эти статьи вызвали безумную ярость отдельных хорватских русофобов. Снова посыпались угрозы: «Только посмей вернуться в Хорватию! Ты увидишь, что с тобой будет! Сдохни в проклятой России!», – пишет Асламова.

Впрочем, 1 марта виза закончилась, он вернулся в Хорватию, где подвергся нападению.

Журналистка подчеркивает, что это уже второе нападение, причем оба были профессионально организованы и без свидетелей.

«А первая атака случилась ночью, всего лишь через несколько часов после того, как я покинула Хорватию. Кто мог об этом знать? У меня есть серьезные подозрения, что к обеим атакам могут быть причастны хорватские спецслужбы. Во всяком случае, подозрительным является тот факт, что после сентябрьского нападения, о котором сообщили хорватские медиа, никто из представителей силовых структур не занялся расследованием, никто не предоставил защиту. Просто молчание. Очевидная цель этих жестоких и подлых избиений – запугать свободного журналиста Роберта Валдеца и заставить его бежать из страны, сделать его изгоем, лишить его родины. Я хочу знать, является ли Хорватия независимой страной, где действует Закон, есть ли там эффективная полиция и спецслужбы, способные защитить своих граждан от рук убийц и бандитов, есть ли там независимая пресса, которая бросится на защиту своих коллег. Я хочу также знать, что предпримут официальные лица Хорватии, чтобы защитить моего мужа, независимого хорватского журналиста. И я еще не сказала своего последнего слова. Все мои заявления о том, как мне лично угрожали и как меня шантажировали в Хорватии, все официальные документы и обращения хранятся у моего хорватского адвоката. Если меня убьют или убьют моих близких, они будут опубликованы. Вот только попробуйте, гады!», – предупредила Асламова.