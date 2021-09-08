В хорватском кантоне БиГ сербским детям отказывают в праве обучаться на родном языке

08.09.2021 21:42 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Депутат от сербов в Палате народов Парламента Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ Горан Брочета назвал демонстрацией силы то, что сербские дети в Гламоче не могут изучать сербский язык и национальные предметы в этом учебном году.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не введен сербский язык, то есть национальная группа предметов для сербских детей в Гламоче, – рассказал Брочета. – Много лет мы не имели понимания со стороны хорватского большинства. Хотя мы бесчисленное количество раз пытались поднять эту тему, как в межпартийных переговорах, так и в Скупщине самого Ливенского кантона».

Депутат отметил, что нынешний премьер-министр правительства кантона Ливно Иван Вукадин не выполнил предвыборного обещания – уважать все народы провинции. За десять месяцев работы нового правительства стало ясно, что единственная задача премьер-министра и нынешнего созыва – максимально поощрять и помогать частным интересам.

В ходе предстоящей сессии кантональной Скупщины Брочета пообещал снова задать вопрос соответствующему министру и попросить его письменно ответить, почему сербские дети в Гламоче, где проживает преимущественно сербское население, не имеют права на обучение на родном языке, а также в программу не введены предметы по сербской культуре и истории.

Сербский и хорватский языки имеют незначительные, но принципиальные различия, которые касаются кириллического и латинского алфавитов, а также некоторых особенностей произношения, но, в принципе, если отбросить политизацию этого вопроса, сербы, хорваты, бошняки и черногорцы говорят на одном языке.