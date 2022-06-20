В храм УПЦ во Львове полетели «коктейли Молотова» – епархия отмолчалась

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Новости Украины

Поздно вечером 19 июня неизвестные подожгли храм святого равноапостольного князя Владимира во Львове, принадлежащего объявившей о разрыве связей с Москвой УПЦ.

Первым видео и фото на своей странице в соцсети опубликовал депутат Львовского горсовета, националист Игорь Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах пожарные работают над локализацией пламени. Также появилось видео, где верующие спасают церковную утварь. На одной из стен храма написано «Дом Путина».

«Как сообщается с места событий, за 15 минут до начала комендантского часа (22:45) был услышан взрыв, а затем святыня занялась пламенем. Представители общины УПЦ предполагают, что в крышу храма бросили коктейль Молотова. На место прибыли пожарные, которые локализовали огонь. Православным львовянам разрешили быстро зайти в свою святыню и попытаться спасти иконы и церковную утварь», – комментирует произошедшее Telegram-канал программы «Дозор» на канале «Первый Казацкий».

Отмечается, что больше всего пострадала крыша храма, которую пришлось почти полностью сорвать. При этом, ссылаясь на свои источники, авторы канала пишут, что в полиции предложили верующим самим охранять свою церковь.

При этом в самой Львовской епархии, комментируя инцидент, никаких оценок о причинах возгорания не дали и лишь процитировали официальное заявление главного управления ГСЧС Львова.