Послом США в Киев отправят специалиста по войнам

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Новости Украины

Новый посол США на Украине, о предстоящем назначении которого сообщили американские СМИ, работала в Югославии накануне натовских бомбардировок этой страны, а также в Грузии перед началом августовской войны 2008 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет одесский политтехнолог и аналитик Валерий Песецкий.

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«Сейчас Бринк занимает пост посла США в Словакии. Опыт у нее более чем специфический. В Белграде и Тбилиси Бринк работала как раз накануне и во время войн – бомбежек НАТО Югославии и войны в Южной Осетии соответственно. Выводы делаем сами», – подчеркивает Песецкий.

На днях агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что президент США Джо Байден выдвинет кандидатом на должность посла США на Украине Бриджит Бринк.

В Киеве нет американского посла с мая 2019 года, есть лишь временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.