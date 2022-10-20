«В Киев на танке можно без путевки» – Ростуризм упразднен

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Госагентство Ростуризм упразднено с сегодняшнего дня. Его функции передадут Минэкономразвития РФ.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперты напоминают, что месяц назад состоялась публичная дискуссия между руководителем Ростуризма Зариной Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Поводом для спора стало предложение повысить уровень ведомства до министерского. Догузова известна тем, что придумала туристический кэшбек и активно продвигала отрасль в СМИ и соцсетях.

«Драка за деньги на строительство гостиничных объектов закончилась ликвидацией Ростуризма. Сколько там давали? 10 млрд? А Догузова вряд ли пойдет в Минэк работать», – пишет в своем ТГ-канале политолог Марат Баширов.

Эту же версию разделяет его коллега Сергей Марков:

«Это результат вовсе не ликвидации туризма в России. Несколько месяцев назад Путин уже рассказал об этой драке публично и попросил их больше командной работы. Не послушался, видимо, кто-то из чиновников этого совета президента. Ну, вот тогда так», – комментирует конфликт политолог.

А либеральный эксперт Илья Гращенков приводит иное пояснение:

«Ростуризм пытался вести экономическую экспансию на туристическом направлении (в связи с подорожанием заграничного отдыха), но многие проекты носили откровенно лоббистский характер и конфликтовали с финансово-экономическими ведомствами, которые не хотели выделять средства под такие обоснования. Вот такая тенденция может усилиться и в других ведомствах, которые сейчас будут просить денег у Минфина и Минэка. Конечно, до прямого переподчинения их финансистам речи не идет, но контроль с их стороны будет серьезно усилен», – считает Гращенков.

Женский взгляд на проблему предлагает аналитик Мария Сергеева.

«Догузова не захотела больше быть просто милой медийной девушкой и лицом туристической отрасли, а попыталась стать серьёзным федеральным руководителем с серьёзными же бюджетами и усилением полномочий до министерских. Что называется, «съели» девушку быстро и без особых усилий. А жаль, мне Зарина искренне нравилась. Чиновница с человеческим лицом, одевалась стильно», – пишет Сергеева.

Эксперты полагают, что упразднения Ростуризма даст старт большой кампании по оптимизации госаппарата.

Не обошлось без шуточек, связанных со СВО.

«Функции Ростуризма переданы военкоматам», – съязвила скандальная журналистка Ксения Собчак.

«Все правильно. Туризму министерство не нужно. Да и не время сейчас для туризма. Разве что в Киев, да и то без виз», – написал эксперт Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.