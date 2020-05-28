В Киеве надумали открыть офис «правительства Крыма»

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна создать крымское правительство в изгнании, а также создать его представительства за границей.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила экс-депутат Верховной рады Светлана Залищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, тема Крыма должна быть всегда на слуху и создание правительства «на удалении» этому будет способствовать.

«Я поддерживаю эту идею. Она совпадает с главным принципом, который должен действовать относительно Крыма. Это проактивность, это постоянное внимание, это решения, это задействование международных площадок, политических, судебных, экспертных, социально-сетевых и так далее. Потому однозначно считаю, что да и хотелось бы, чтобы президент Зеленский больше уделял этому внимание.

Я считаю, это должен быть Киев, однозначно, где принимаются все решения. Премьер в экзиле [изгнании] должен постоянно заходить к президенту, к премьеру, в крымскую прокуратуру… Считаю, что они должны быть здесь и много где за границей». – заявила Залищук.