В Киеве осознали: Россия будет убивать Украину экономически

Новости Украины

Россия не будет предпринимать радикальных действий военного характера для решения украинского вопроса, но будет систематически вытеснять Украину с тех позиций, которые та сейчас занимает на мировых рынках.

Об этом в беседе на интерент-канале «Первый казацкий» завил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет дальше? Будет ли какой-то быстрый и решительный российский ответ на украинский вопрос? Я думаю, что в ближайшей перспективе, то есть в ближайшие два года, никаких радикальных действий приниматься не будет. Россия будет системно давить Украину. Это давление будет идти через экономику, через энергетику, через информационную сферу, то есть по всем каналам. Чтобы понять, как это все работает, есть пример той же газотранспортной системе Украины, о которой Путин заявил, что «мы можем ее использовать, но на определенных условиях», причем условия, которые он обозначил маловыполнимые и малореалистичные. Таким образом, Украина уже теряет деньги серьезные, дальше этот ручеек или финансовый поток будет перекрыт. Украинский экспорт в Россию постоянно уменьшается причем целенаправленно, путем импортозамещение закрываются определенные позиции. Я думаю, что очень быстро дойдет до украинского экспорта в третьи страны. В первую очередь это касается агроэкспорта, который целенаправленно будет выбиваться российскими поставками, то есть и при помощи демпинга, и при помощи более масштабных соглашений, когда эти агропоставки будут включаться в некое большое стратегическое соглашение, то есть, грубо говоря, когда страна будет покупать российские военные самолеты или зенитные ракетные комплексы или танки, и заодно она будет покупать российское зерно или российское подсолнечное масло, отказываясь при этом от аналогичных товаров украинского производства», – говорит эксперт.

«Тем более что благодаря вот этим ценам на энергоносители, тому, что фактически перекрыты поставки дешевого газа на территорию Украины, Украина вынуждена покупать его с большой наценка и в минимальных объемах. Это очень существенно бьет по рентабельности украинского производства. И это касается не только высокотехнологичной продукции, но и тех же там минеральных удобрений, которые используются в сельском хозяйстве, это касается природного газа, который идет на отапливаете теплиц где выращивают фрукты и овощи. Это медленно но верно снижает уровень конкурентоспособности украинской экономики и увеличивает тот разрыв, который существуют между Украиной и Россией в экономическом плане. Соответственно это коррелируют понятное дело с уровнем жизни с качеством жизни», – сказал Белашко.