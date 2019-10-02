02.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
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В Киеве подняли на смех побегушки то за Клинтон, то за Трампом

У президента Украины Владимира Зеленского нет ни стратегии, ни государственных институций, которые бы работали на благо Украины.

Об этом, выступая в видеоблоге Юрия Романенко, заявил политолог Петр Охотин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим при Зеленском ту же проблему, которая началась еще фактически при позднем Кучме – у нас нет каких-то стабильных институций, которые бы работали на благо государства кто бы ни был властью. У нас также нет стратегии. Потому что бегать то за Хиллари Клинтон, то за Трампом с желанием выторговать 260 миллионов долларов помощи – это смешно. Это жалкие крохи который в принципе мы могли бы заработать если бы у нас была стратегия работы с инвесторами, транспортная стратегия, энергетическая стратегия», – сказал эксперт.

«Фактически сейчас Зеленский должен делать клич по всему миру, приглашать инженеров из США или из Германии, как делали в Советском Союзе во время модернизации. Не просто людей, которые получают готовое решение и прошли тренинги, а людей, которые реально работали с бизнесом, садить их в коворкинги, закрывать их на стратегические сессии, делать решения, считать, менять страну», – сказал Охотин.

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