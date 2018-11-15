В Киев прибыл человек Вафоломея, который будет командовать собором раскольников

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Киев прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведение “объединительного собора” относительно создания “единой поместной Украинской православной церкви” и избрания ее предстоятеля, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание УНН со ссылкой на свои источники.

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“Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения Собора, который, ожидается, он возглавит”, – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, обсуждается возможная дата проведения “объединительного собора”, которой, предварительно, определили 22 ноября.

Ранее бывший пресс-секретарь покойного предстоятеля УПЦ Георгий Коваленко заявил, что “объединительный собор”, на котором будет решаться вопрос создания “автокефальной церкви”, должен состояться 22 ноября.

Со своей стороны в непризнанном “Киевском патриархате” заявили, что дату “объединительного собора” еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс.

Напомним, ранее собор епископов канонической УПЦ отказался обьединяться с раскольниками.