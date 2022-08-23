В Киев прибыл Дуда – будут на пару с Зеленским думать, как вернуть Крым

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Новости Украины

Сегодня в Киеве открывается пропагандистское мероприятие – форум «Крымской платформы», который пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщает сайт Владимира Зеленского.

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«Уже полностью готовы ко второму саммиту Крымской платформы. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы, – завтра озвучим все детали», – сказал Зеленский во время своего телеобращения.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что около 60 стран и международных организаций подтвердили участие во втором онлайн-саммите “международной Крымской платформы”. Также свое участие в онлайн-саммите подтвердил уходящий через несколько недель со своего поста Ггенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители Германии, Канады и Японии.

Напомним, 23 августа 2021 года в Киеве прошел первый саммит «Крымской платформы». Мероприятие вышло не очень представительным, несмотря на участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций. Большинство стран послали в Киев чиновников второго-третьего эшелона.

По итогам участники приняли совместную антироссийскую декларацию, в которой обозвали РФ “государством-оккупантом”.

Тем временем в Киев для участия в сегодняшнем форуме «Крымской платформы» уже прибыл польский президент Дуда, сообщает его канцелярия. СМИ публикуют фото Дуды с Зеленским. Польский лидер будет одним из немногих очных участников пропагандистского мероприятия.

Сообщается, что в ходе визита состоятся двусторонние переговоры между Дудой и Зеленским и делегациями, посвященные ситуации на Украине, гуманитарной, военной и экономической поддержке, двустороннему сотрудничеству, сообщают СМИ.