В Киев прибыл начальник британского генштаба – передать Залужному планы наступательных операций

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Новости Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании, адмиралом сэром Тони Радакиным, который находится в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает телеграм-канал Залужного.

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«Было очень приятно принимать на Украине начальника Штаба обороны Великобритании, адмирала сэра Тони Радакина. Этот визит является мощным сигналом поддержки Вооруженных Сил Украины в борьбе с российским агрессором», – написал Залужный.

Залужный добавил, что стороны «очень плодотворно поработали на пункте управления, обсудили до деталей планы будущих операций» (читай, британские стратеги передали украинским исполнителям разработанные на Острове планы контрнаступления на российские позиции- Ред).

«Как военные люди, понимаем ситуацию такой, как она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу. Благодарен адмиралу Радакину и в его лице всему Британскому народу за непреклонную поддержку Украины, помощь и доверие», – добавил Залужный.

Напомним, что в Великобританию прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов по обьявленному недавно Борисом Джонсоном плану переобучения украинских военных под натовские стандарты.

«В ответ на незаконное вторжение РФ на Украину правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это включает обязательство возглавить инновационную программу, целью которой является обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании. Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих», – сообщил министр обороны страны и вероятный сменщик Джонсона в кресле главы кабинета Бен Уоллес, считающийся одним из кураторов Залужного.