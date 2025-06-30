В Киев прибыл новый глава МИД Германии и сразу же наговорил кучу гадостей о России

В Киев впервые после своего назначения на должность прибыл глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, сообщают немецкие и украинские СМИ.

«В Украине решается, останется ли наша Европа местом, где ценятся свобода и достоинство человека, или станет континентом, где насилие меняет границы. Украинцы и украинки защищают не только свободу и суверенитет своей страны, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем сосредотачивать все наши усилия на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины – это важнейшая задача нашей внешней и оборонной политики», – цитирует политика по прибытии на киевский железнодорожный вокзал немецкое агентство dpa.

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Также по прибытии в Киев министр сделал ряд других заявлений с обвинениями в адрес властей РФ.

«Украина неоднократно доказывала, что готова завершить эту войну путем серьезных переговоров. Вместо этого Путин не отступает ни от одного из своих максималистских требований – он не хочет переговоров, он хочет капитуляции. И пока это так, мы и впредь будем ограничивать способность Путина финансировать эту преступную войну с помощью санкций. Над этим мы интенсивно работаем в рамках ЕС и вместе с партнерами из G7».

Вадефуль назвал политику Путина «самой большой угрозой Европе и Германии»:

«Действия Путина должны стать для нас в Германии серьезным предупреждением. Идеология империализма, которой руководствуется Путин, – это самая большая угроза нашей безопасности в Германии и Европе. Решимость партнеров по НАТО инвестировать в будущем 5% в сферу обороны и безопасности ясно свидетельствует о том, что мы как союзники готовы постоянно защищать нашу свободу и безопасность».

Напомним, новый глава МИД ФРГ получил известность после своего заявления в мае этого года – о том, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, Германия не будет объявлять об этом открыто, «чтобы не позволить Путину узнать, что именно мы делаем».

«Разрешение Украины на удары по отдаленным целям на территории России – логичный ответ на растущую волну воздушных атак по Украине. Российскому президенту не раз предлагали возможность сесть за стол переговоров, но он каждый раз отказывался. Мы всегда четко заявляли, что такое поведение не останется без последствий», – заявлял тогда он.

Впрочем, несмотря на эту браваду, «Таурусы» Украина так и не получила – не в последнюю очередь по причине разногласий п этому вопросу внутри немецкой правящей коалиции. Как в ХДС, так и в СДПГ существует серьезная внутренняя оппозиция, призывающая своих лидеров к смягчению риторики и политики Берлина в отношении Москвы.

В частности, о том, что внутри СДПГ назревает бунт из-за курса на разрыв с Россией, пишет The Financial Times. На съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) её лидер и министр финансов Ларс Клинґбайль столкнулся с критикой со стороны «старой гвардии» партии.

Повод для фронды— курс на увеличение военного бюджета и отказ от диалога с Россией. Масштабное перевооружение, легшее в основу программы правительства Фридриха Мерца, столкнулось с противодействием изнутри. Среди недовольных — Петер Брандт, сын бывшего канцлера Вилли Брандта, который выступает за восстановление политики разрядки, начатой при правлении его отца в семидесятые годы прошлого века.

Противники Клинґбайля считают, что Россия не представляет непосредственной угрозы, а новая линия партии противоречит её историческим ценностям. Внутренний конфликт отражает глубокий раскол между поколениями в СДПГ, отмечает издание.