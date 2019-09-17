В Киеве с ужасом ждут наступления зимы

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украину ждет сложная зима и техногенная катастрофа, если она не решит вопрос с поставками российского газа до конца года.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в газовом вопросе Украина не найдет поддержки ни в Евросоюзе, ни в США, которые стараются выдавить Россию с европейского рынка.

«Нам нужно понимать, что Европейский союз, особенно Германия, не на стороне Украины. Что вот этот «Северный поток-2», обходной газопровод строится не только «Газпромом», он строится непосредственно западноевропейскими фирмами при активном участии, прежде всего, Германии. Бывший канцлер ФРГ Шредер там командует строительством этого газопровода.

Немцы и вообще Европа заинтересованы в том, чтобы получать дополнительные доходы от платы за транзит газа. Сейчас их получает Украина. Если это пойдет через газопровод, который построен, в том числе на кредиты западные, будут и западные фирмы получать часть этих доходов. Поэтому в этом деле каждый за себя.

Американцы вообще заинтересованы в том, чтобы не было транзита ни через территорию Украины, не было вообще поставок газа из России, потому что они борются за европейский рынок и пытаются навязать ему более дорогой, зато американский сжиженный газ…

В этих делах каждый за себя и Украине надо было бы внятно и четко сделать предложение и Европейскому союзу, и России с тем, чтобы создать какой-то консорциум по эксплуатации украинской газотранспортной системы, чтобы сохранить этот транзит через территорию Украины.

А пока ситуация такая – «Нафтогаз» в экстренном порядке закупает и закачивает газ в газовые хранилища с тем, чтобы, в случае прекращения транзита, Украина не замерзла, но все равно там есть ряд технических проблем, которые на сегодня достаточно сложно разрешить. Потому что, если не будет транзита, не будет давления в газотранспортной системе, будет чрезвычайно сложно добиться правильного распределения газа между потребителями на территории Украины. Если будут большие холода, у нас будут очень большие сложности этой зимой. Так что вопрос транзита принципиально важен. Иначе нам угрожает, в том числе, и техногенная катастрофа», – заявил Суслов.