В Киев съехались доведённые до отчаяния украинские железнодорожники

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские железнодорожники вышли под Кабинет министров Украины в Киеве на акцию протеста «Наступлению администрации на трудовые права и социальные гарантии железнодорожников – решительное профсоюзное сопротивление».

По разным данным, в митинге участвовало не менее пяти сотен человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам участников акции, организованной профсоюзом железнодорожников, ситуация с соблюдением трудовых прав в «Укрзализныци» – неудовлетворительная.

«Мы требуем снижения финансовой и налоговой нагрузки на «Укрзализныцю», отменить налог на землю для «Укрзализныци». Повышение налоговой нагрузки влечёт за собой массовые увольнения рабочих. Мы призываем акционера в лице Кабмина, услышать нас», – говорили протестующие.

Также участники акции жаловались на мизерные зарплаты – от 5 тысяч гривен для молодых специалистов, только закончивших обучение.

«Работать им негде, молодёжь убегает из страны», – сказала одна из сотрудниц подконтрольной Киеву донецкой ЖД.

«Даже понемногу не поднималась зарплата. Там написано 25 процентов, я понимаю, что в государстве не так всё хорошо, но хотя бы какую-то косточку нам кидайте по три процента раз в полгода», – говорит другой участник акции.

Также железнодорожники возмущены тем, что не получают доплату за выслугу лет, которую отменили ещё в 2017 году.

Отметим, к митингующим так никто и не вышел, свои требования к Кабмину они передали через охрану и пообещали возобновить акции, если правительство их проигнорирует.

Среди требований железнодорожников – прекратить нарушение отраслевого соглашения об увеличении зарплаты не менее чем на 25%, и повысить зарплаты всем работникам путем пересмотра тарифных ставок и должностных окладов, обеспечить выплату вознаграждения по итогам 2019 года.

Кроме того, митингующие ттребуют отменить режим неполного рабочего дня, поскольку многие работники до сих пор трудятся на четырёхдневке, хотя её вводили как временную меру на период жесткого карантина, и другие социальные требования