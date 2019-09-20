В Киеве собираются сформировать правительство Крыма

20.09.2019

Чтобы «вернуть Крым», США должны потребовать от России отдать кредиты, которые советская власть брала на развитие полуострова, а нынешнее украинское руководство – пойти на требования меджлисовцев или создать независимое татарское государство.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, президент Украины должен сформировать все государственные органы «в изгнании», которых Украина лишилась при потере полуострова.

«Судьба Крыма связана с государственностью крымских татар. Не случайно он говорит о встрече с Трампом, потому что его очень интересует тот меморандум, который Госдеп вручил Мустафе Джемилеву в присутствии посла Украины. Для меня это ответ на вопрос будущего Крыма. Крым будет государством крымских татар как титульной нации. Хотите – называйте коренным народом.

Второе – теперь время, период и методика работы – санкции, санкции и еще раз санкции заставят Кремль отползать от этой темы. Если для этого нужны будут не только санкции, а и применение силы, значит, это будет сделано так или иначе. Но очевидно, что на поверхности читается то, как нужно действовать по отношению к тому, что Кремль убрать из Донбасса и вернуться к теме свободы Крыма, государства крымских татар. А крымские татары уже пусть определяются – они будут как автономия в составе или как там будет сформировано правительство.

Я бы рекомендовал сейчас президенту Украины делать то, что может сегодня сделать украинское государство. Первое – программы отселения из Донбасса, второе – формирование представительского органа в Крыму на территории Украины, правительства Крыма на территории Украины, судебной системы, системы безопасности. Она должна начать действовать. Принять Конституцию, начать принимать законы, осуществлять гражданские акты, связанные с собственностью.

Пришло время, когда Вашингтон должен поднять вопрос о расчетах за кредиты, которые выдавались советской власти в Крыму, поднять вопросы о возвращении собственникам земли, которая была заложена по плану так называемой «крымской Калифорнии» и так далее. То есть на сегодняшний день в руках США и Украины есть прекрасные механизмы, как заставить Кремль исполнить обязательства, которые подписывала Россия как член ООН, Совета Европы и так далее», – заявил Бессмертный.