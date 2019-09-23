В Киев требуют наказать Донбасс за поддержку Януковича

23.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Жители Донбасса должны «нести ответственность» за то, что они «подарили» Украине экс-президента Виктора Януковича и «много бед».

Об этом в эфире ток-шоу «Мост» заявил экс-советник президента Виктора Ющенко и бывший депутат Верховной рады Валерий Ивасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве ответственности бывший парламентарий предложил ограничение населения Донбасса в праве участвовать в выборах.

«Касаемо проведения выборов – мир не знает такой истории, когда освобожденные оккупированные территории – проводились бы там выборы сразу. Вводится военно-гражданская администрация, там работает национальная служба безопасности или СБУ и так далее. Идет проверка, потому что мы оттуда получили, простите, Януковича, мы оттуда получили беду. И это не ущемление прав человека – люди должны нести ответственность за то, что они были такими гражданами», – заявил Ивасюк.