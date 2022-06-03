В Киев вернулось уже 50 посольств. Теперь послов будут принимать в Софийском соборе

Новости Украины

Иностранные послы на Украине теперь будут вручать верительные грамоты не на Банковой и не в Мариинском дворце, как это было раньше, а в Софийском соборе Киева.

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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«Начали новую и — я считаю — очень важную и красивую традицию. Отныне церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, начинающих свою деятельность в Украине, будет проходить не просто в Киеве. А на территории нашего Софийского собора», — сказал он.

Зеленский добавил, что первыми послами, у которых он принял верительные грамоты в рамках новой церемонии, стали дипломаты Молдавии, Индии и США.

«Почему именно там? Почему в Софии? Потому что это и сакральный, и исторический, и государственный центр нашего народа. Принимая именно там верительные грамоты у послов, мы демонстрируем, кто такие украинцы, какие мы и что за нами стоит. Этим мы выражаем наивысшее уважение представителям других народов. Открываемся им. И одновременно показываем, что ожидаем от них такого же уважения, такой же искренности к украинскому народу, к нашим интересам и к нашей истории. Сразу после церемонии пообщался с новыми послами. Впечатления — приятны. Надеюсь на результативную работу», — нахваливает сам себя Зеленский.

Отметим, после прекрашения боевых действий под Киевом и потери страха перед новым наступлением России в столицу Украины стали одно за другим возвращаться эвакуированные ранее иностранные посольства. Что может свидетельствовать об их уверенности в том, что из Киева Украина больше никуда не уйдет.

За последний месяц в Киев вернулось уже 50 посольств, таким образом дипломатическое представительство почти вернулось к довоенному уровню.

«В Киеве возобновляют полноценную деятельность все больше посольств. По состоянию на сегодня их уже 50. Это очень важно не только практически — для работы дипломатов, а и на символическом уровне. Каждое новое посольство, возвращаемое в нашу столицу, является свидетельством веры в нашу победу. В то, что Украина сможет защитить свою государственность в этой войне», — уверяет Зеленский.