В Киеве взрыв и масштабные разрушения

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В украинской столице на территории заброшенного завода прогремел взрыв, в результате которого было разрушено складское помещение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Причины взрыва выясняются», – написал киевский градоначальник.

В Киевской городской военной администрации утверэждают, что, по предварительной информации, произошел взрыв газового баллона.

Впрочем, снимки, опубликованные телеграм-каналом «Киевский движ» с места, показывают более серьезную картину разрушений, чем это могло быть при взрыве газового баллона.

На фото можно увидеть серьезные разрушения и работу спасателей.

Следует заметить, что такого рода помещения на заброшенных заводах используются украинскими силовиками для хранения боеприпасов.

Пока известно, что взрыв произошел на территории Дарницкого завода.