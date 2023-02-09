В Киеве взрыв и масштабные разрушения

Игорь Шкапа.  
09.02.2023 17:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Происшествия, Сюжет дня, Украина


В украинской столице на территории заброшенного завода прогремел взрыв, в результате которого было разрушено складское помещение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В украинской столице на территории заброшенного завода прогремел взрыв, в результате которого было разрушено...

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«В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Причины взрыва выясняются», – написал киевский градоначальник.

В Киевской городской военной администрации утверэждают, что, по предварительной информации, произошел взрыв газового баллона.

Впрочем, снимки, опубликованные телеграм-каналом «Киевский движ» с места, показывают более серьезную картину разрушений, чем это могло быть при взрыве газового баллона.

На фото можно увидеть серьезные разрушения и работу спасателей.

Следует заметить, что такого рода помещения на заброшенных заводах используются украинскими силовиками для хранения боеприпасов.

Пока известно, что взрыв произошел на территории Дарницкого завода.

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