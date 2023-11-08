В Киеве паникуют: Нужно остановиться, чтобы не закончить, как Наполеон

Если Украина не прекратит попытки наступать, то все может для нее закончиться очень печально.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас главное – это пиар. Это один из факторов пробуксовки наступления. Конечно, были и стратегические ошибки, конечно, были ошибки разведки, ошибки командования, ошибки, может быть, тактики и так далее. Но в какой-то момент нам надо признать, что надо остановиться и надо сделать вывод. Может быть, надо наступать в другом месте, может быть, надо вообще прекратить наступление и готовиться к жесткой обороне, потому что противник перехватил инициативу», – сказал волонтер.

«Если этого не сделать, то можно потерять все, потому что на войне удача и неудача следуют друг за другом, они как близнецы-братья. Сегодня ты в фаворе, на коне, скачешь вперед, а завтра ты понуро убегаешь от противника, который гонит тебя назад. Если ты этого не принимаешь, если не понимаешь, что так всегда бывает, то ты в конце концов проигрываешь, как тот Наполеон, который бежал из-под Москвы просто потому, что он не предполагал, что может проиграть какой-то российской армии, которую он считал очень слабой. Но он проиграл российской армии, морозам, плохой логистике и так далее. Ему надо было остановиться и не идти дальше, а в конце концов, он проиграл, потерял все и так не отыграл в своей жизни больше ничего. Почему мы думаем, что мы умнее, чем Наполеон», – заявил Касьянов.