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05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Происшествия, Спецслужбы, Транспорт, Украина

В Киеве африканец без водительских прав врезался на Mitsubishi в полицейское авто


На улице Вадима Гетьмана в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль Mitsubishi врезался в полицейский автомобиль Skoda Rapid, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает  издание “Информатор”.

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Авария произошла около 6 часов утра. Пострадавших нет.

По предварительной информации, полицейский автомобиль ехал по улице в первом ряду со включенными проблесковыми маячками. На высокой скорости в него врезался Mitsubishi Outlander на еврономерах.

Как оказалось, за рулем Mitsubishi сидел гражданин Нигерии, у которого не было водительского удостоверения и документов на автомобиль, а срок временного удостоверения уже истек.

Более того, у правоохранителей появились предположения, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители выясняют подробности случившегося. В дальнейшем водителя Mitsubishi отправят на экспертизу.

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